Carl Medjani Trabzonspor'da

TRABZON,() - TRABZONSPOR Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyuncusu Carl Medjani'nin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Carl Medjani ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2016 - 2017 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret,

2017 - 2018 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."