Caretta Bisiklet Festivali başladı

Soner AYDIN/ Mersin ()

Mersin'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Caretta Bisiklet Festivali start aldı. Festivalde bu yıl 22 şehirden 150 bisikletli katılım gösterdi.

Mersin Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Üniversitesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün de katkısıyla gerçekleşen Caretta Bisiklet Festivali törenle başladı.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir, festivalin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi. Mersin'de 22 farklı şehirden gelen 150 bisikletliyi ağırladıklarını dile getiren Özenir, festivale katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Festivale katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ise, kente yeni organizasyonlar kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Mersin'in bir huzur ve barış kenti olduğunun altını çizen Başkan Seçer, "Burada mutluyuz, burada huzurluyuz. Burada Allah'ın lütfettiği bütün değerleri barındırıyoruz. Bunları değerlendirerek Mersin'i çok daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Bu tür etkinlikleri çoğaltmak istiyoruz. Dünyanın her tarafından farklı anlayışları, farklı kültürleri kentimizde buluşturmak istiyoruz. Etkinliğimiz önemli bir tema içeriyor. Festival bize hareketli olmamızı işaret ediyor. Bisiklet bizim bütün kaslarımızı çalıştırıyor. Festival araçların çıkardığı egzoz gazına karşı bisikleti öneriyor. Biz de belediye olarak bisiklet kullanımının önünü açmaya çalışıyoruz. 40 kilometrelik yeni bir parkuru hayata geçireceğiz" dedi.

150 bisikletlinin katılımı start alan 2 gün sürecek festival şehir turu ile başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Festivale katılan bisikletlilerden görüntüler

-Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir'in konuşması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşması

-Şehir turuna çıkan bisikletlerden ayrıntı görüntü