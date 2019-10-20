Cappadocia Ultra-Trail 2019 sona erdi (2)
Ahmet KORKMAZER - Olgucan KALKAN / NEVŞEHİR-ÜRGÜP,() - Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019, bugün yapılan Çocuk koşusu ve ödül töreniyle sona erdi. Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan ve...
Ahmet KORKMAZER - Olgucan KALKAN / NEVŞEHİR-ÜRGÜP,() -
Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019, bugün yapılan Çocuk koşusu ve ödül töreniyle sona erdi.
Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan ve 3 kategoride gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019 bugün yapılan 'Salcano Çocuk Koşusu' ve ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.
Organizasyonun son gününde saat 10:00'da çocuk koşusunun startı verildi. Yüzlerce çocuk birbirlerini geçmek için mücadele ederken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Küçük yaştaki çocukların aileleriyle birlikte koşmaları da dikkat çekti. Koşunun en küçük yarışçısı ise 5.5 aylık Aybars Halil Gülsever oldu. Küçük Aybars, dün Ultra-Trail'de mücadele eden babası İdrid Gülsever'in kucağında yarışını tamamladı.
Çocuk koşusunun ardından dün gerçekleştirilen yarışlarda dereceye giren isimlere madalyaları verildi. Sporcular madalyalarını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Capadico Ultra-Trail organizatörü Aydın Ayhan Güney ve Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş tarafından verildi.
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