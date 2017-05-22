THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde kutlama yapıyor. Akıllı Telefon Teknolojisi ile CANLI yayındayız.
(CANLI YAYIN DUYURUSU)
THY Euroleague'de şampiyon olan Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nde kutlama yapıyor. Akıllı Telefon Teknolojisi ile CANLI yayındayız.
22 Mayıs 2017 Pazartesi 22:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.