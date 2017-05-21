CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçeli taraftarlar Bakırköy'de THY Euroleague şampiyonluğunu kutluyor. Akıllı telefon teknolojisi ile CANLI yayındayız
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Fenerbahçeli taraftarlar Bakırköy'de THY Euroleague şampiyonluğunu kutluyor. Akıllı telefon teknolojisi ile CANLI yayındayız
21 Mayıs 2017 Pazar 23:19
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