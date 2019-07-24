Beşiktaş, ikinci dönem hazırlık kampı için Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıların, Havalimanından görüntülerini olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Beşiktaş, ikinci dönem hazırlık kampı için Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıların, Havalimanından görüntülerini olarak CANLI yayınlamaktayız.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:40
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