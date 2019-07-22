Fenerbahçe - Wolfsburg maçının ardından sarı lacivertli futbolcu Vedat Muriç'in açıklamalarını olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Fenerbahçe - Wolfsburg maçının ardından sarı lacivertli futbolcu Vedat Muriç'in açıklamalarını olarak CANLI yayınlamaktayız.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 21:35
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