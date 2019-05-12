CANLI YAYIN DUYURUSU

Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Fikret Orman'ın teşekkür konuşma yapması bekleniyor.
* olarak CANLI yayındayız*
Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Fikret Orman'ın teşekkür konuşma yapması bekleniyor.
Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Fikret Orman'ın teşekkür konuşma yapması bekleniyor. * olarak CANLI yayındayız*
12 Mayıs 2019 Pazar 23:50
Beşiktaş'ta yeniden başkan seçilen Fikret Orman'ın teşekkür konuşma yapması bekleniyor.
* olarak CANLI yayındayız*
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