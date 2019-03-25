Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenlediği basın toplantısından olarak CANLI yayındayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in düzenlediği basın toplantısından olarak CANLI yayındayız.
25 Mart 2019 Pazartesi 15:38
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