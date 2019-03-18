A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
18 Mart 2019 Pazartesi 14:31
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