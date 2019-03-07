Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısından CANLI YAYINDAYIZ
CANLI YAYIN DUYURUSU
Şenol Güneş'in düzenlediği basın toplantısından CANLI YAYINDAYIZ
07 Mart 2019 Perşembe 14:01
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Antalya'da 1 yılda 107 kadın, böbrek...
- 2(Görüntülü) TLC'de programa başlayan...
- 3TLC'de programa başlayan Doktor B:...
- 4(Görüntülü) Türkiye, erkeklerde tütün...
- 5Türkiye, erkeklerde tütün kaynaklı hastalıklardan...
- 6“Siz ne yer ne içerseniz cilt onu yansıtır”
- 7Harvard’lı Tannous, İKÇÜ öğrencilerle...
- 8Harvard’lı Tannous, İKÇÜ öğrencilerle...
- 91250 kilometre uzaktan gelen karaciğerle...
- 101250 kilometre uzaktan gelen karaciğerle...
- 1(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş’ta...
- 2Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş’ta...
- 3Diyarbakır Milli Eğitim Müdürü değişti
- 4‘Otel Yöneticiliği Sertifika Programı’...
- 5Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,...
- 6Türk öğrenciler Milano’da Türkiye’yi...
- 7İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri...
- 8(Görüntülü) Eğitimin kalbi İstanbul'da...
- 9Eğitimin kalbi İstanbul'da atıyor
- 10BEYİN’19 öğrencileri CEO’larla buluşturacak
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) İzmirli kadınlar, öldürülen...
- 2PFDK'dan Mansur Çalar'a sürekli...
- 3(Görüntülü) İki çocuk 3 gün kaçtıkları...
- 4DHA YURT BÜLTENİ -15
- 5(Görüntülü) 5 kişiyi öldüren saldırganın...
- 6(Görüntülü) Keşmir'deki saldırı:...
- 7HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Van'da...
- 8Kediyi yere vurarak öldüren sanığın...
- 9(Görüntülü) OKUL ÖNÜNDE 4 KİŞİYE...
- 10Aziz Yıldırım'ın Rasim Ozan Kütahyalı'ya...
- 11KEDİYİ YERE VURARAK ÖLDÜREN SANIĞIN...
- 12KEDİYİ YERE VURARAK ÖLDÜREN SANIĞIN...
- 13(Görüntülü) Şenol Güneş: Hayallerim...
- 14Danimarka polisi, cinayet görüntüsünü...
- 15(Görüntülü) Özhaseki: Bizim gibi kitapçık...
- 16Fotoğraflar // "Medyada ve Dijital...
- 17(Görüntülü) Canan Güllü: Kadına şiddet,...
- 18DHA DIŞ - Danimarka polisi, cinayet görüntüsünü...
- 19(Görüntülü) Ankara'da uyuşturucu...
- 20(Görüntülü) Otomobil çarpınca havalanıp,...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:42
|07:22
|13:26
|16:40
|19:10
|20:39