Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve sarı lacivertli futbolcu Martin Skrtel'in düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve sarı lacivertli futbolcu Martin Skrtel'in düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
20 Şubat 2019 Çarşamba 19:15
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