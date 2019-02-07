CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor.
Adana Asri Mezarlık Camii'nden olarak CANLI yayındayız.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor. Adana Asri Mezarlık Camii'nden olarak CANLI yayındayız.
07 Şubat 2019 Perşembe 12:57
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor.
Adana Asri Mezarlık Camii'nden olarak CANLI yayındayız.
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