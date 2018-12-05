Fenerbahçe'nin file bekçisi Harun Tekin'in antrenman öncesinde yaptığı açıklamaları olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Fenerbahçe'nin file bekçisi Harun Tekin'in antrenman öncesinde yaptığı açıklamaları olarak CANLI yayınlamaktayız.
05 Aralık 2018 Çarşamba 11:24
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