Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabricio Ramirez'in siyah beyazlı kulübe veda konuşmasını olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Fabricio Ramirez'in siyah beyazlı kulübe veda konuşmasını olarak CANLI yayınlamaktayız.
05 Ağustos 2018 Pazar 18:36
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