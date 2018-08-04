TFF Süper Kupa maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic'in düzenlediği basın toplantısını olarak canlı yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
TFF Süper Kupa maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic'in düzenlediği basın toplantısını olarak canlı yayınlamaktayız.
04 Ağustos 2018 Cumartesi 17:07
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