Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Necip Uysal'ın yarın B36 Torshavn ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçı öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah beyazlı futbolcu Necip Uysal'ın yarın B36 Torshavn ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçı öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısını...
01 Ağustos 2018 Çarşamba 18:32
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