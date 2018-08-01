CANLI YAYIN DUYURUSU

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 11:03
Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:49
|05:52
|13:22
|17:17
|20:29
|22:15
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