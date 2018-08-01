Riva'da saat 11:00'de başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısını olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Riva'da saat 11:00'de başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin tanıtım toplantısını olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:56
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