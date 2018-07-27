CANLI YAYIN DUYURUSU

Abonelerimizin Bilgisine
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew için saat 14:00'te düzenlenecek imza töreni ve basın toplantısını CANLI yayınlamayı planlamaktayız
Abonelerimizin Bilgisine Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew için saat 14:00'te düzenlenecek imza töreni ve basın toplantısını CANLI yayınlamayı planlamaktayız
27 Temmuz 2018 Cuma 13:49
Abonelerimizin Bilgisine
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew için saat 14:00'te düzenlenecek imza töreni ve basın toplantısını CANLI yayınlamayı planlamaktayız
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