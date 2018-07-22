Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'ndan olarak Drone görüntülerle CANLI yayındayız
CANLI YAYIN DUYURUSU
Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'ndan olarak Drone görüntülerle CANLI yayındayız
22 Temmuz 2018 Pazar 10:16
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