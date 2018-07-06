Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in saat 16.00'da düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in saat 16.00'da düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
06 Temmuz 2018 Cuma 15:55
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