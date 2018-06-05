Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu mazbatalarını alıyor. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen mazbata törenini olarak CANLI yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu mazbatalarını alıyor. Ülker Stadyumu'nda düzenlenen mazbata törenini olarak CANLI yayınlamaktayız.
05 Haziran 2018 Salı 17:49
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