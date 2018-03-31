Galatasaray Kulübü 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını ve ardından gerçekleşecek ibra oylamasını olarak CANLI yayınlamaktayız
CANLI YAYIN DUYURUSU
Galatasaray Kulübü 2018 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulunuyor. Özbek'in açıklamalarını ve ardından gerçekleşecek ibra oylamasını olarak CANLI yayınlamaktayız
31 Mart 2018 Cumartesi 20:06
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