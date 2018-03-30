CANLI YAYIN DUYURUSU

Değerli Abonelerimiz;
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayın aracıyla takip edeceğiz.
Değerli Abonelerimiz; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayın aracıyla takip edeceğiz.
30 Mart 2018 Cuma 10:03
Değerli Abonelerimiz;
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayın aracıyla takip edeceğiz.
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