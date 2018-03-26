A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder'in Karadağ'da düzenlediği basın toplantısını olarak 4.5 ile canlı yayınlamaktayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve Cengiz Ünder'in Karadağ'da düzenlediği basın toplantısını olarak 4.5 ile canlı yayınlamaktayız.
26 Mart 2018 Pazartesi 19:31
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