CANLI YAYIN DUYURUSU

Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na ulaştı!
Sarı-kırmızılıların stat çevresindeki görüntülerini olarak 4.5G ile CANLI yayınlamaktayız.
Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na ulaştı! Sarı-kırmızılıların stat çevresindeki görüntülerini olarak 4.5G ile CANLI yayınlamaktayız.
17 Mart 2018 Cumartesi 15:48
Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na ulaştı!
Sarı-kırmızılıların stat çevresindeki görüntülerini olarak 4.5G ile CANLI yayınlamaktayız.
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