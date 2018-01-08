CANLI YAYIN DUYURUSU

Değerli Abonelerimiz;
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısını CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
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Değerli Abonelerimiz; Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısını CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
08 Ocak 2018 Pazartesi 12:57
Değerli Abonelerimiz;
Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısını CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
|İmsak
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