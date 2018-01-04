CANLI YAYIN DUYURUSU

2017-2018 Sezonu MHK Kış Semineri'nden CANLI yayındayız MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya'da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapıyor.

04 Ocak 2018 Perşembe 11:17