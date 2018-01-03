CANLI YAYIN DUYURUSU

Değerli abonelerimiz;
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida için saat 11.30'da düzenlenecek imza törenini olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Değerli abonelerimiz; Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida için saat 11.30'da düzenlenecek imza törenini olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
03 Ocak 2018 Çarşamba 11:19
Değerli abonelerimiz;
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida için saat 11.30'da düzenlenecek imza törenini olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
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