CANLI YAYIN DUYURUSU

Gaziantepspor Kulübü'nün anahtarı valiliğe teslim ediliyor
Yönetim, futbolcular ve çok sayıda taraftar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.
***CANLI YAYINDAYIZ***
Gaziantepspor Kulübü'nün anahtarı valiliğe teslim ediliyor Yönetim, futbolcular ve çok sayıda taraftar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. ***CANLI YAYINDAYIZ***
02 Ocak 2018 Salı 12:24
Gaziantepspor Kulübü'nün anahtarı valiliğe teslim ediliyor
Yönetim, futbolcular ve çok sayıda taraftar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.
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