CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız
SPOR 23.12.2019, 14:05
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız
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