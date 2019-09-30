CANLI YAYIN DUYURUSU

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve öğrencisi Younes Belhanda'nın PSG ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
SPOR 30.09.2019, 20:26
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve öğrencisi Younes Belhanda'nın PSG ile oynanacak maç öncesi düzenlediği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız.
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|6
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|-2
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|P
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|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
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|7
|11
|6. Chelsea
|7
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|7. Bournemouth
|7
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|6
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|7
|11
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|9
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|7
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|7
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|7
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|2
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|15
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|7
|14
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|8
|16. Getafe
|7
|7
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|7
|6
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|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
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|7
|2