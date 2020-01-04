CANLI YAYIN DUYURUSU

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılım sağladığı Kars Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışından olarak CANLI yayındayız
SPOR 04.01.2020, 15:35
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılım sağladığı Kars Sarıkamış'ta Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışından olarak CANLI yayındayız
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