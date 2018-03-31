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Çankırı'daki dostluk maçında kazanan 4-1'lik skorla Türkiye

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,() Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takımı ile Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar Milli Takımı, dostluk maçında Çankırı'da karşı karşıya geldi. Maçı Türkiye 4-1 kazandı.  2018 Çankırı Farkındalık...

Çankırı'daki dostluk maçında kazanan 4-1'lik skorla Türkiye

Ramazan SARICI / ÇANKIRI,()

Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takımı ile Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar Milli Takımı, dostluk maçında Çankırı'da karşı karşıya geldi. Maçı Türkiye 4-1 kazandı. 
2018 Çankırı Farkındalık Yılı kapsamında Çankırı Belediyesi tarafından organize edilen ve Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu’nun desteği ile Türkiye - Bosna Hersek Masterler ve Veteranlar Milli Takımları bugün Atatürk Stadı'nda karşlaştı. Her iki takım oyuncuları "Futbol Dostluk, Barış ve Kardeşliktir" yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi Çankırı Yaranları kısa bir gösteride bulundu.
Mücadele milli marşlarının okunmasının ardından orta hakem Burak Ordu'nun ilk düdüğüyle başladı. Maça hızlı başlayan Türkiye Masterler ve Veteranlar Milli Takımı 27'nci dakikada Erol Sökmen'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Baskısını artıran milli takım 34'üncü dakikada yine Erol Sökmen ile bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 39'uncu dakikasında  milliler Mehmet Nas ile farkı 3'e çıkardı. Maçın ilk yarısı bitmeden rakip takım 44'üncü dakikada penaltıdan Haris İşmiroviç'le golü buldu ve ilk yarı 3-1 sona erdi.
Maçın devre arasında plaket töreni düzenlendi. Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş'a, Belediye Başkanı İrfan Dinç'e, Türkiye Masterler ve Veteranlar Federasyonu Başkanı Kenan Gürsu'ya ve Zavidoviçi Belediye Başkanı İzet Basiç'e dostlu maçına katkılarından dolayı plaket takdim edildi.
Plaket töreninde konuşan Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, maçta önemli olanın dostluk olduğunu söyledi. Belediye Başkanı İrfan Dinç ise büyük insan merhum Aliya İzzetbegoviç'in evlatlarını Çankırı'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.
Maçın ikinci yarısında Şenol Kıyak'la bir gol daha bulan milliler müsabakayı 4-1 kazandı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Çankırılı yarenlerin oynaması
- Maçtan görüntüler
- Futbolseverlerden görüntüler
- Genel detaylar

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