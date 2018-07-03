Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Canik Basket'te Ekin Baş dönemi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Canik Bayan Basketbol Takımı, tecrübeli antrenör Ekin Baş ile anlaştı. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Bayan Basketbol...

Canik Basket'te Ekin Baş dönemi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,() - TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Canik Bayan Basketbol Takımı, tecrübeli antrenör Ekin Baş ile anlaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Bayan Basketbol Takımı'nın başına tecrübeli antrenör Ekin Baş geçti. Daha önc de takımda antrenörlük görevinde bulunan Baş, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile lig finali ve Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.
BİRLİKTELİK HAYIRLI OLSUN
Daha önce takımda 2.5 yıl görev yapan Ekin Baş'a güvendiklerini belirten Samsun Canik Belediyespor Kulübü Başkanı Ekrem Altan, "İnanıyorum ki bu sezon antrenörümüz Ekin Baş yine güzel işler yapacaktır. Amacımız iddialı bir kadro kurarak Samsun'u Süper Lig'de en iyi şekilde temsil etmek ve Avrupa kupalarına gitmek. Ekin Baş ile kulübümüz arasında yeniden gerçekleşen bu birlikteliğin takımımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325