Caner Erkin sahalara dönüyor

Beşiktaş'ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor.

24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı.

Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Caner Erkin'in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor.

Kendini oldukça iyi hisseden Caner'in şimdilik koşular yaptığı ve bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kulübün paylaştığı Caner'in antrenmandan görüntüsü

ALİ DANAŞ - İSTANBUL -