Caner Erkin sahalara dönüyor

Beşiktaş'ta Caner Erkin sevinci yaşanıyor.
24 Ekim 2016'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve aşil tendonları kopan Caner Erkin saha antrenmanlarına başladı.
Ameliyat sonrası normal tedavi süresi 6 ay olan sakatlığını beklenenden daha kısa sürede atlatmaya başlayan Caner Erkin'in ligin son 6-7 maçına yetişmesi bekleniyor.
Kendini oldukça iyi hisseden Caner'in şimdilik koşular yaptığı ve bir kaç hafta sonra top çalışmalarına da başlayacağı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kulübün paylaştığı Caner'in antrenmandan görüntüsü
ALİ DANAŞ - İSTANBUL -