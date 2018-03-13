Caner Erkin'in 2 yıla kadar hapsi istendi

Ümit TÜRK - İSTANBUL /

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında 1-1 berabere sonuçlanan maçta sarı kart sonrası hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddia edilen Beşiktaşlı oyuncu Caner Erkin'e, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir arasında 23 Ekim 2017 tarihinde Vodafone Park'ta oynanan maçın 87. dakikasında maçın hakemi Mete Kalkavan'a gördüğü sarı kart sonrası küfür ettiği iddiasıyla hakkında re'sen soruşturma başlatılan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e dava açıldı.

HAKARET KASTININ OLMADIĞINI SAVUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan ünlü futbolcunun, hakeme yönelik hakaret kastının olmadığını söylediği öğrenildi.

2 YILA KADAR HAPİS TALEBİYLE YARGILANACAK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede Caner Erkin'in hakem Mete Kalkavan'a sinkaflı küfür ettiğinin sabit olduğunu belirterek, "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Erkin, Asliye Ceza Mahkemesi'nde iddialara ilişkin hakim karşısına çıkacak.