Caner Erkin: ''İki şampiyonluk yetmez üç, dört, beş, altı diye seriye bağlamalıyız'' 

''Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yerine UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim''

"Yaşama sevincimi geri getiren en önemli unsur ise eşim Şükran'dır"

Beşiktaş'ın tecrübeli sol beki Caner Erkin, 2 sene üst üste kazanılan şampiyonluğun önemli olduğunu ancak yetmeyeceğini ve 3-4-5-6 diyerek seriye bağlamaları gerektiğini söyledi.

Fişek lakaplı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp elenmek yerine UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih edeceğini ifade etti.

Beşiktaş dergisinin Eylül ayında röportajı yayınlanan Caner'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''BEŞİKTAŞ'TA İYİ BİR AİLE ORTAMI HİSSETTİM''

"İlk geldiğimde Beşiktaş'ta hissettiğim iyi bir aile ortamı olduğuydu. Hiç yabancılık çekmedim taraftar olarak da, camia olarak da. Tabii milli takımda da beraber top oynadığımız kardeşlerimin ve arkadaşlarımın da burada olması benim uyumumu kolaylaştırdı. Bence hayat gülmeye değer. Yaşam felsefem şu: Ne kadar problemim olsa da hayat neşemi kaybetmemeye çalışıyorum. Yaşama sevincimi geri getiren en önemli unsur ise eşim Şükran'dır."

''İKİ ŞAMPİYONLUK YETMEZ ÜÇ,DÖRT,BEŞ,ALTI DİYE SERİYE BAĞLAMALIYIZ''

"İki sene üst üste şampiyonluk elbette önemli ama yetmez. Ancak biz her sene şampiyonluğa oynamalı ve üç, dört, beş, altı diyerek seriye bağlamalıyız.Asist ve orta yapmak konusunda çok mütevazı olamayacağım. Çünkü gol atmaktan çok, gol attırmayı daha çok seviyorum."

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL YERİNE UEFA KUPASI'NI KALDIRMAYI TERCİH EDERİM''

Şampiyonlar Ligi elemelerinde gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenirsek UEFA'da yolumuza devam edeceğiz. Açıkçası ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp, kırılıp geri dönmek yerine sonuna kadar gidip UEFA Kupası'nı kaldırmayı tercih ederim."

''GÜÇLÜ BİR YAPIM VAR''

"Çok ciddi bir sakatlık geçirsem de güçlü bir yapım var maşallah. Elimden geldiği kadar güçlü dönmeye çalıştım ve üstüne koyarak devam edeceğim, göreceksiniz.Kıymetli Beşiktaş taraftarına şunları söylemek istiyorum; sabırlı olun, son dakikaya kadar takımımızı destekleyin; biz de son ana kadar Beşiktaş için savaşalım."

ALİ DANAŞ - İSTANBUL /

