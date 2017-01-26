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Caner Erkin'den eski eşine zehir zemberek sözler

 "Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım" "Evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım" Beşiktaşlı futbolcu...

Caner Erkin'den eski eşine zehir zemberek sözler

 "Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım"

"Evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım"

Beşiktaşlı futbolcu eski eşi Asena Atalay için "Akıl sağlığından yoksun" dedi

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in Şükran Ovalı ile yaptığı evlilikten bu yana büyük mutluluk yaşadığı her halinden belli.

Caner Erkin aylar süren sakatlığının ardından dün çalışmalara başlaması sonrası ayrı bir mutluluk daha yaşadı.

Ancak oğlu Çınar'ın masraflarını ödemediği gerekçesi ile icra takibi yapıldığına dair çıkan haberler milli futbolcunun canını sıktı.

OĞLUNUN FOTOĞRAFI İLE CEVAP VERDİ

Kişisel Instagram hesabı üzerinden oğlu Çınar ile birlikte fotoğrafını paylaşarak açıklamalar yapan Caner Erkin, Asena Atalay ile ilgili ilk kez konuştu.

Oğlunun masraflarını ödemediği gerekçesi ile icra takibi yapıldığı iddialarını oldukça sert ifadelerle yalanlayan Caner Erkin, açıklamasında eski eşi Asena Atalay'ı, "Akıl sağlığından yoksun, kişisel menfaatlerini ön planda tutan ve annelik bilincinden tamamen uzak biri" olarak tanımladı.

Ünlü futbolcunun ses getirecek açıklamaları şöyle:

"Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını basından öğrendim.

Bu tamamen yalandır. Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.

Üzülerek ifade ediyorum ki oğlum Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip. Ben oğlumun sağlıklı bir ortamda ve ailede, benimle birlikte büyümesi için her türlü çabayı göstereceğimi ve yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum.

Her şeye sıfırdan başladığım ve mutlu olduğum şu günlerde buna gölge düşürme çabasının takdirini de sizlere bırakıyorum."

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