Çanakkale Dardanel - Orhangazi Belediyespor: 0-2

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()
STAT: 18 Mart
HAKEMLER: Yakup Bakır (x), Abdurrahman Atatbay (x), Ahmet Uslu (x)
Çanakkale Dardanel: Cüneyt Çelik(x), Hüseyin Cankut Atasoy (x)(Dk. 84 Ahmet Mert Bayındır(x), Sinan Akgöl (x), Ahmet Yazar (xx), Fırat Aras (x)(Dk. 57 Selim Asal (x), Ufuk Özbek (x), Serhat Yazgan (x)(Dk. 67 Burak Yılmaz (x), Furkan Polat (x), Ahmed Emir Tekçam (x), Sergen Piçinciol (x), Yusuf Bayram (x)
Orhangazi Belediyespor: Duhan Çağlar Akdağ (xx), Uğur Adem Gezer (xx), Hasan Kul (xx), Emre Aktaş (xx), Yunus Emre Mest (xx)(Dk. 76 Alperen Toçular (x), Mustafa Demir (x), Yunus Topçu (xx), Abdülkerim Kılıç (xx)(Dk. 65Atahan Mehmet Kömürcü(x), Gökhan Öztürk (xx), Muammer Erdoğdu (xxx), Mustafa Yüksektepe (xxx)(Dk. Arif Acar (x),
GOLLER: Dk. 65 Muhammer Erdoğdu, Dk. 90+5 Alperen Topçular, (Orhangazi Belediyespor),
SARI KARTLAR: Dk. 34 Ufuk Özbek, Dk 76 Cüneyt Çelik, Dk. 88 Ahmet Yazar, DK. 90+5 Furkan Polat (Çanakkale Dardanel), Dk. 76 Yunus Emre Mest, Dk. 90+5 Duhan Çağlar Akdağ, (Orhangazi Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Ahmet Yazar (Çanakkale Dardanel),
TFF 3’ncü Lig 1’inci Grup’ta 29’uncu haftaya 23 puanla 17’nci sırada giren Çanakkale Dardanel, sahasında son sıradaki 21 puanlı Orhangazi Belediyespor konuk etti. Orhangazi Belediyespor, Çanakkale Dardanel deplasmanından ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
20’inci dakikada gelişen Orhangazi Belediyespor atağında, Mustafa’nın uzaktan sert vuruşu yandan auta çıktı.
27’inci dakikada Çanakkale Dardanel sağdan serbest vuruş kazandı. Ahmet Yazar’ın Orhangazi Belediyespor ceza sahası içine ortasında top auta gitti.
58’inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında Muammer’in direk Çanakkale Dardanel kalesine vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
65’inci dakikada Orhangazispor’lu Mustafa’nın Çanakkale Dardanel ceza sahası içine ortasında Muhammer Erdoğdu’nun vuruşunda top ağlara gitti. Orhangazi Belediyespor deplasmanda 1-0 öne geçti.
90+5’inci dakikada gelişen Orhangazi Belediyespor atağında soldan Alper’in ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top Çanakkale Dardanel ağlarına gitti. Orhangazi Belediyespor 2-0 öne geçti. Hakem bu golün ardından başlama vuruşu yapmadan maçı bitirdi.
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