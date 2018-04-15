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Çanakkale Dardanel - Düzcespor: 3-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, () STAT: 18 Mart HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (x), Necmi Demir (x), Mehmet Kirişçioğlu (x) ÇANAKKALE DARDANEL: Cüneyt Çelik(x), Hüseyin Cankut Atasoy (x)(Dk. 48 Burak Yılmaz(xx), Sinan Akgöl (x), Ahmet Yazar...

Çanakkale Dardanel - Düzcespor: 3-3

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, ()

STAT: 18 Mart
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü (x), Necmi Demir (x), Mehmet Kirişçioğlu (x)
ÇANAKKALE DARDANEL: Cüneyt Çelik(x), Hüseyin Cankut Atasoy (x)(Dk. 48 Burak Yılmaz(xx), Sinan Akgöl (x), Ahmet Yazar (xx)(Dk. 79 Muhammed Bedirhan Yapıcıoğlu(x), Ufuk Özbek (xx), Serhat Yazgan (xx), Furkan Polat (x)(Dk. 76 Selim Asal (x), Ahmed Emir Tekçam (x), Sergen Piçinciol (xx), Hasan Türk (x), Yusuf Bayram (x)
DÜZCESPOR: Ali Apler Doğan(x), İbrahim Kıymaz(x), Hüseyin İriç (x)(Dk. 46 Hayrettin Cengiz(x), Serhat Baştan (xx), Buğra Temel(xx), Mustafa Bedirhan Çelik (x)(Dk. 83 Ebu Sıddık Çelik(x), Kemal Ünal (xx)(Dk. 57 Ahmet Üner(x), Tayfun Yanar (x), Zihni Aydın (xx), Enver Ayyıldız (x), Oktay Gümüş (xxx)
GOLLER: Dk. 28 Serhat Yazgan, Dk. 62 Burak Yılmaz, Dk. 88 Ufuk Özbek, (Çanakkale Dardanel), Dk. 38 Serhat Baştan, Dk. 46-90+5 Oktay Gümüş (Düzcespor)
SARI KARTLAR: Dk. 22 Sergen Piçinciol, Dk. 45 Serhat Yazgan, Dk. 51 Ahmed Emir Tekçam, Dk. 76 Ufuk Özbek, Dk. 86 Burak Yılmaz (Çanakkale Dardanel), Dk. 32 Tayfun Yanar, 90+5 Oktay Gümüş (Düzcespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 41 Tayfun Kanar (Düzcespor), Dk. 88 Ufuk Özbek, 90+6 Furkan Polat (Çanakkale Dardanel)

TFF 3’ncü Lig 1’inci Grup’ta 31’inci haftaya 24 puanla son sırada giren Çanakkale Dardanel, sahasında son sıradaki 5’inci sıradaki 49 puanlı Düzcespor konuk etti. 90 dakika sonunda maç 3-3 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9’uncu dakikada sağdan gelişen Düzcespor atağında Enver’in Çanakkale Dardanel ceza sahası içine ortasında Serhat’ın vuruşunda kaleye giden topu, Cüneyt son anda kornere çeldi.
16’ncı dakikada Çanakkale Dardanel, Düzcespor ceza sahasının dışında sağ taraftan serbest vuruş kazandı. Sergen’in ortasında, ceza sahası üzerinden Hasan Türk’ün kafa vuruşunda top auta gitti.
28’nci dakikada Çanakkale Dardanel, soldan korner atışı kazandı. Sergen’in Düzcespor ceza sahası içine gönderdiği topu karambolde düzgün bir vuruşla Serhat Yazgan ağlara göndererek, takımını öne geçirdi. (1-0)
38’inci dakikada gelişen Düzcespor atağında Hüseyin’in, Çanakkale Dardanel ceza sahası içine gönderdiği ara pasında topla buluşan Serhat Baştan düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, deplasmanda eşitliği sağladı.(1-1)
46’ıncı dakikada ikinci yarının başlama vuruşunu Çanakkale Dardanel yaptı. Başlama vuruşunun ardından orta sahada topu kapan Düzcespor’lu oyuncular atağa kalktı. Çanakkale Dardanel ceza sahası içine giren Düzcespor’lu Oktay, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, takımını deplasmanda öne geçirdi. (2-1)
62’nci dakikada Çanakkale Dardanel’de Serhat Yazgan’ın Düzcespor defansı arkasına attığı uzun topla buluşan Burak Yılmaz, kaleci Ali Alper Doğan'ın üzerinden topu aşırttırarak ağlara gönderdi. Çanakkale Dardanel, Düzcespor karşısında eşitliği sağladı. (2-2)
88'inci dakikada Çanakkale Dardanel'de kaleci Cüneyt Çelik topu oyuna hızlı sokarak, Selim'le buluşturdu. Sağdan atağa çıkan Çanakkale Dardanel'de Selim'in Düzcespor defansı arkasına attığı topla buluşan Ufuk Özbek'in vuruşunda topu kaleci Ali Alper Doğan uzaklaştırmak istedi. Kaleci Ali Alper Doğan'ın uzaklaştırmak istediği topu tamamlayan Ufuk Özbek, maçın son dakikalarında takımını Düzcespor karşısında öne geçirdi. (3-2)
90+5'inci dakikada Düzcespor sol taraftan korner atışı kazandı. Korner'den Oktay Gümüş'ün Çanakkale Dardanel'in ceza sahası içine gönderdiği top karambolde ağlara giderek, Düzcespor, Çanakkale Dardanel deplasmında beraberliği sağladı. (3-3)

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