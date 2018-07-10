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Çanakkale Bld., Nesic ve Durul ile sözleşme imzaladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,() Çanakkale Belediyespor, yeni sezon öncesinde başantrenör Dragan Nesic ve smaçör Melis Durul ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, yeni sezon...

Çanakkale Bld., Nesic ve Durul ile sözleşme imzaladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,()

Çanakkale Belediyespor, yeni sezon öncesinde başantrenör Dragan Nesic ve smaçör Melis Durul ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, yeni sezon öncesinde başantrenör Dragan Nesic ile sözleşme imzalayıp, smaçör Melis Durul'u renklerine bağladı.
Kulüp binasında düzenlenen törende konuşan Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, zor bir sezona girmeye hazırlandıklarını belirterek, "Bunun ilk adımını eski başantrenör Dragan Nesic ile yaptık. Değerli hocamız daha önce takımımızı çalıştırmıştı. Bu sezon için kendisiyle anlaşmaya vardık. Umuyoruz ki güzel ve başarılı bir sezon geçireceğiz. Takımımıza ve kentimize hayırlı olsun" dedi.
Sırp teknik adam Dragan Nesic ise Çanakkale Belediyespor'un daha başarılı olması için elinden gelen çabayı göstermeye hazır olduğunu söyledi. Çanakkale'yi ve Çanakkale Belediyespor'u çok sevdiğini dile getiren Nesic, "Hep birlikte yeniden mücadele verip yeni başarılara imza atacağız" dedi.
Ardından kulübün yeni transferi Melis Durul ile sözleşme imzalandı. Kulüp yöneticisi Doğan Türkmen daha önce Eczacıbaşı Vitra ve Vakıfbank'ta forma giyen Melis Durul'un Çanakkale Belediyespor'da yeni başarılara imza atacağını kaydetti.
İmza töreninin ardından yeni transfer smaçör Melis Durul, Çanakkale'de forma giyeceğinden dolayı mutlu olduğunu belirti.

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