Çanakkale Belediyespor-Sarıyer Belediyespor: 3-1

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()
SALON: Anafartalar
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Seda (xxx), Jerkov (xxx), Gözde (xxx), Ceren Kestirengöz (xxx), Kulan (xxx), Beyza (xxx), Buse (xxx), Şule (xx), Elif (xx)
SARIYE BELEDİYESPOR: Yaneva (xx), Hazal Selin (xx), Arelya (xx), Esra (xx), Crimes (x), Djerisilio (xx), Sinem (xx), Funda (xx), Melike (x), Rida (x), Miniriye (x), Çağla (x), Zülfiye (x)
SETLER: 25-15, 25-27, 25-19, 25-18
SÜRE: 109 dakika (24, 32, 27, 26)
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 13'üncü hafta mücadelesinde Çanakkale Belediyespor, evinde Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-15, 25-27, 25-19, 25-18'lik skorlarla sona erdi. Çanakkale ekibi bu sonuçla 24 puana ulaşırken, konuk takım 9 puanda kaldı.
Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()