Çanakkale Belediyespor Olympiakos ile karşılaşıyor
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, yarın CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaşacak. Pire'deki Melina Merkouri Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 21.30'da başlayacak....
06 Şubat 2017 Pazartesi 16:39
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, yarın CEV Challenge Kupası 8'li final rövanş maçında Yunanistan'da Olympiakos'la karşılaşacak. Pire'deki Melina Merkouri Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Çanakkale Belediyespor, evinde 3-2 mağlup olduğu rakibini rövanşta 3-0 ya da 3-1 yenerek çeyrek finale kalmaya çalışacak. Çanakkale Belediyespor'un 3-2'lik üstünlüğü halinde tur atlayacak ekibi 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.
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