Çanakkale Belediyespor-Olympiacos: 2-3

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Miklos Horvath (xx), Zdravko Jasika (xx)

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Beyza (xxx), Sinem (xx), Jerkov (xxx), Kulan (xxx), Seda (xx), Elif (xx), Şule (xx), Ceren Kestirengöz (xx), Ceren Çınar (xx), Gözde (xx), Buse (xx)

OLYMPIACOS: Christodoulou (xxx), Giota (xxx), Hippe (xxx), Lamprousi (xxx), Lazerevic (xxx), Malasai (xxx), Tsima (xx), Teza (xx), Vlachaki (xx), Emmanouilidou (xx), Kokkinaki (xx), Konomi (xx)

SETLER: 20-25, 24-26, 25-15, 25-19, 9-15

SÜRE: 119 dakika (24, 29, 23, 27, 16)



KADINLAR Voleybol CEV Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil eden Çanakkale Belediyespor, son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiacos ekibine tie-break setinde 3-2 mağlup oldu. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 24-26, 25-15, 25-19 ve 9-15'lik skorlarla sona erdi. Çanakkale ekibi rakibini 7 Şubat Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçında 3-0 ya da 3-1 yenmesi durumunda çeyrek finale yükselecek. Temsilcimizin 3-2'lik galibiyeti halinde altın set kuralı devreye girecek.