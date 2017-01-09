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Çanakkale Belediyespor filede Sofya'ya konuk

İZMİR, ()- VOLEYBOLDA CEV Challenge Cup'ta ülkemizi temsil eden Çanakkale Belediyespor, son 32 turunda, evinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Bulgaristan deplasmanında Levski Sofya ile karşılaşacak. Sofya'daki Hristo Botev...

Çanakkale Belediyespor filede Sofya'ya konuk

İZMİR, ()- VOLEYBOLDA CEV Challenge Cup'ta ülkemizi temsil eden Çanakkale Belediyespor, son 32 turunda, evinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında yarın Bulgaristan deplasmanında Levski Sofya ile karşılaşacak.
Sofya'daki Hristo Botev Spor Salonu'ndaki müsabaka TSİ 16.00'da başlayacak. Maçı Beyaz Rusya'dan Siarhei Vaitsiakhovich ve Slovakya'dan Pavel Vasko hakem ikilisi yönetecek. Çanakkale Belediyespor, 2 maçta alınan puanların toplamında rakibine üstünlük kurarsa, adını son 16 takım arasına yazdıracak. Puan eşitliğinde tur atlayan tarafı altın set belirleyecek.
Çanakkale Belediyespor, Levski Sofia'yı elemesi halinde Olympiakos Piraeus (Yunanistan)-CSM Bucuresti (Romanya) eşleşmesinde tur atlayan ekiple son 16'da çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

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