Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

ÇANAKKALE, ()

SALON: Anafartalar

HAKEMLER: Arzu Emiroğlu (xxx), Cihat Küçükboyacı (xxx)

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Jana Kulan (x), Beyza (x), Jerkov (xx), Seda (x), Gözde (x), Ceren Kestirengöz (x), Buse (x), Şule (x), Elif (x), Ceren Çınar (x)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xx), İpek (xx), Özge (xx), Da Silva (xx), Propokıc (xx), Horvath (xx), Aylin (xx), Nuran (xx)

SETLER: 19-25,20-25, 15-25

SÜRE: 83 dakika (28,31,24)

ÇANAKKALE Belediyespor, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 18'inci hafta randevusunda kendi sahasında Bursa Büyükşehir Belediyesspor'a 3-0 yenildi. Play-Off hattında yer alan iki ekibin Anafartalar Spor Salonu'ndaki mücadelesinde etkili bir oyun sergileyen Bursa temsilcisi, setleri 19-25, 20-25 ve 15-25 alarak 10'uncu galibiyetini elde etti. Ev sahibi Çanakkale Belediyesi ile 9 galibiyette kaldı.