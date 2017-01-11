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Çanakkale Belediyespor Avrupa'da 16 takım arasında

İZMİR, ()- VOLEYBOLDA sezon başında Balkan Kupası'nı müzesine götürerek tarihinde ilk defa CEV Kadınlar Challenge Cup'a katılmaya hak kazanan Çanakkale Belediyespor, Levski Sofya'yı 2 maçta da mağlup ederek adını kupada son 16...

Çanakkale Belediyespor Avrupa'da 16 takım arasında

İZMİR, ()- VOLEYBOLDA sezon başında Balkan Kupası'nı müzesine götürerek tarihinde ilk defa CEV Kadınlar Challenge Cup'a katılmaya hak kazanan Çanakkale Belediyespor, Levski Sofya'yı 2 maçta da mağlup ederek adını kupada son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.
14 Aralık'ta ev sahibi olduğu son 32 turunun ilk müsabakayı 3-0 kazanan Çanakkale Belediyespor, rakibini salı günü Bulgaristan'da oynanan rövanşta da aynı skorla mağlup etti. Çanakkale Belediyespor Başkanı İsmet Güneşhan, Avrupa'da hedeflerini final olarak belirlediklerini açıkladı.

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