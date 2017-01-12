Çanakkale Beledilespor'un rakibi Olympiakos

VOLEYBOLDA sezon başında düzenlenen Balkan Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez katıldığı CEV Kadınlar Challenge Cup'ta Levski Sofya'yı iki maçta da mağlup ederek adını son 16 takım arasına yazdıran Çanakkale Belediyespor, Yunan temsilcisi Olympiakos'la eşleşti.

Olympiakos, son 32 turundaki ilk maçta 3-0 yendiği CSM Bükreş'i rövanşta, deplasmanda da aynı skorla mağlup ederek temsilcimizin rakibi oldu. Çanakkale Belediyespor son 16 turunda rakibiyle ilk maçı evinde oynadıktan sonra rövanşta rakibine konuk olacak. Tur atlayan taraf çeyrek finalist olacak.