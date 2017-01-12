Çanakkale Beledilespor'un rakibi Olympiakos

Olympiakos, son 32 turundaki ilk maçta 3-0 yendiği CSM Bükreş'i rövanşta, deplasmanda da aynı skorla mağlup ederek temsilcimizin rakibi oldu. Çanakkale Belediyespor son 16 turunda rakibiyle ilk maçı evinde oynadıktan sonra rövanşta rakibine konuk olacak. Tur atlayan taraf çeyrek finalist olacak.
Olympiakos, son 32 turundaki ilk maçta 3-0 yendiği CSM Bükreş'i rövanşta, deplasmanda da aynı skorla mağlup ederek temsilcimizin rakibi oldu. Çanakkale Belediyespor son 16 turunda rakibiyle ilk maçı evinde oynadıktan sonra rövanşta rakibine konuk olacak. Tur atlayan taraf çeyrek finalist olacak.